不同意性交等の罪に問われているのは、元「小学校講師」の男 10代の少女らに、SNSで卑わいなメッセージや画像などを送信し、みだらな行為をしたなどの罪に問われている男の裁判が、岡山地裁で始まりました。 【写真を見る】送検時の元小学校講師の男（26）／男が勤めていた小学校 不同意性交等、児童買春などの罪に問われているのは、岡山市の元小学校講師の男（26）です（【画像①】は男の勤務先だった小学校）。