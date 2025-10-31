1999年に名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、愛知県警は31日、69歳の女を殺人の疑いで逮捕しました。1999年11月13日、名古屋市西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子さん(当時32)が殺害された事件では、犯人が捕まらないまま25年以上が経過していました。警察は31日午後7時半頃から会見を開き、名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者(69)を逮捕したと発表しました。警察によりますと、安福容疑者は西区