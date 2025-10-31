三笘薫の所属するブライトンの調子が一向に安定しない。10月25日にプレミアリーグ第９節でマンチェスター・ユナイテッドに２−４で敗れると、その４日後に行なわれたカラバオカップ４回戦のアーセナル戦も０−２で完敗。いずれも良いところを出せないまま敗れ、公式戦２連敗を喫した。今シーズン、国内リーグの成績は、ここまで３勝３分け３分の勝点12で13位。昨シーズンの同時期は４勝４分け１敗の勝点16で６位につけており