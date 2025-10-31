広島からドラフト７位指名を受けた高木快大（はやと）投手（２１）＝中京大＝が３１日、名古屋市内の同大学で田村スカウト部長、松本スカウトから指名あいさつを受けた。最速１５３キロ右腕は３年春のリーグ戦で完全試合を達成。昨年１１月に右肘を手術し、今春は復帰するも今秋のリーグ戦は再び右肘痛に悩まされ、登板はなかった。それでも球団は高いポテンシャルを評価し、支配下で指名。すでにブルペン投球を再開しており