APEC首脳会議前に中国の習近平国家主席（左）とあいさつを交わした高市首相＝31日、韓国・慶州（高市首相のXから）【慶州共同】高市早苗首相は31日、韓国・慶州で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）の首脳会議を前に、中国の習近平国家主席ら首脳と控室で言葉を交わした。台湾の代表として参加する林信義・元行政院副院長（副首相）ともあいさつ。「新入りなので、一人ずつ見つけて短くあいさつして回った」と語った。