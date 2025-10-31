今回、Ray WEB編集部は、結婚式でのハプニングについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。驚きすぎてしゃがみ込んでしまった麻衣ちゃん。「どうかしましたか？」と声をかけてくれたのは一体...？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】結婚式に大好きな“推し”がいる！？大号泣している友だちに、さらにある出来事が起きて？