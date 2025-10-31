タレントで投資家の松居一代が３１日、ブログを更新し、米ニューヨークで目撃した激しい夫婦ゲンカを報告した。現在はニューヨークに住んでいた松居は「アメリカの高級スーパーホールフーズの真ん前に庶民派のスーパートレーダージョーが有りました通称・トレジョですねこちらのスーパーは日本でもショッピングバッグが有名ですね」。さらにレジにできた長蛇の列の写真をアップし、「みなさーーーんご覧くださいね