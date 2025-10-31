横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は３１日、大雨や雷などに関する気象情報を発表した。神奈川県内は３１日夜の初めごろから夜遅くにかけ、雷を伴う激しい雨が降る所がある。雨雲が予想以上に発達した場合は警報級の大雨となる可能性がある。ひょうが降る恐れもあり、農作物や農業施設の管理にも注意を呼びかけている。気象台によると、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、県内では１１月１日の明け方