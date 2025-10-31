「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が10月30日、浦和競馬場で行われた。ダート1400mで行われた第1戦は、佐藤翔馬騎手（JRA）騎乗のイチゴホイップがスタートから先頭に立ち逃げ切り勝ち。2着は谷原柚希騎手（JRA）騎乗のロンギングキイ、3着には若杉朝飛騎手（北海道