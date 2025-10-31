６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が、３１日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「おでこ」とつづり、前髪を上げておでこを見せた姿をアップ。花束を持ち、ほほ笑む姿を披露した。この投稿には「でこあき！！！！」「でこ出し珍しいね！」「とにかく可愛い！」「綺麗とかわいいが同時にくる」「でこだし最強」「綺麗すぎる！！」「圧倒的透明感！」などの声が寄せられ