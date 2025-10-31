2024年9月、酒に酔った状態で南国市の30代の女性に馬乗りになってキスをするなどの不同意わいせつ致傷の罪に問われていた男の裁判員裁判で、高知地裁は懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。不同意わいせつ致傷の罪に問われていたのは高知市福井扇町の無職、松岡和孝被告(40)です。起訴状などによりますと、2024年9月20日午後6時半頃、朝から酒を飲んでいた松岡被告は以前から好意を抱いていた南国市の30代の女性が仕事を終え