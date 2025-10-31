日本郵便は、一時的に紛失した郵便物など公表していなかった事案が、2020年度以降で、65件、あわせて8182通あったことを明らかにしました。これは、郵便物の紛失などの公表基準について、総務省から9月に行政指導されたことを受け、社内調査を行い発表したものです。中には、雨に濡れて配達できなくなった郵便物や、局内の押入れから発見された郵便物もあったとしていて、多くは、最終的に配達されたか差出人に返されたということ