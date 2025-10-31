全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キロ4208円と2週ぶりに値下がりしました。ただ、依然として8週連続の4000円台で、最高値圏でコメ価格は推移しています。農林水産省によりますと、今月26日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より43円下がって4208円でした。値下がりは2週ぶりです。ただ、8週連続の4000円台となり、依然として5月に記録した過去最高値4285円