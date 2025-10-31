学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）に対する２度目の不信任決議案が、３１日の市議会臨時会で可決された。賛成１９、反対１だった。地方自治法に基づき、田久保氏は１日午前０時に失職した。５０日以内に市長選が実施される。１２月７日告示、同１４日投開票となる可能性が高い。臨時会終了後、田久保氏は時折涙で声を詰まらせながら「粛々と受け止めさせていただきたい」と述べた。市長選への