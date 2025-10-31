雑多屋工房「TORAKICHI」を営む猫の写し絵の女性作家・とらきちさん（４２）の描く猫の絵が「精緻で優しい」と話題を集めている。現在は福岡を拠点に、全国の猫関連イベントなどに参加しているとらきちさんには、忘れられない愛猫がいる。その名も「トラ」（オス、１８歳７ヶ月で没）。高齢になってからてんかんを患い、３年間の闘病の末、天国へ旅立った子だ。【写真】毛１本１本までリアルに描いた……愛猫・トラのイラストメモ