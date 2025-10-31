芦北町の山中に置かれた土のうから黒い水が流れ出ていた問題です。「廃棄物処理法に違反している」として、市民団体が31日、水俣市の会社を刑事告発しました。 刑事告発したのは水俣市の市民団体「新生みなまた」です。新生みなまたは、水俣市の吉永商会が山林などに野積みしている土のうの中身が、処理の済んでいない汚泥であるとしたほか、土のう袋から出た汚水が溝を通じて水俣湾や水俣川へ流出していると指摘し、廃棄物処理