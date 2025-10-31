親はどんどん年齢を重ねて、いつか介護が必要になるかもしれません。そうなったときに義両親をお嫁さんが介護をすることもありますが、実の親でもない義両親の面倒を見るのはなぜなのか。そんな疑問を持ったあるママから、ママスタコミュニティにこんな質問が寄せられました。『育ててもらって相続権もある実の親ですら、実子が面倒を見なくて孤独死をしていることもある。一方で育ててもらっていない義両親の面倒を見る人もいるけ