¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¶á±Æ¤¬ÏÃÂêÇÐÍ¥¤Î°Ë¸¶¹ä»Ö(61)=ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?Âç¸æ½ê½÷Í¥?¤È¤Î´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉñ¥×¥í¤Î»öÌ³½ê¤Ç¿©»ö²ñ¡£º£Æü¤Ï»ä¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­¤ò¾Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÀõµÖ¥ë¥ê»Ò¤µ¤ó¤È¤â½é¤á¤ÆÏÃ¤»¤Æ¡¢µ®½Å¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡Á³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖÉñ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î»öÌ³½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¿©»ö²ñ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£°Ë¸¶¤Î¤Û¤«¡¢ÀõµÖ¥ë¥ê»Ò(85)¡¢ÉÔÇËËüºî