はじめまして、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学2年の「あんな」です！福岡アジア美術館で開催中の展覧会「ベトナム、記憶の風景」へ取材に行きました！突然ですが、皆さんが学校で歴史の教科書を開いたとき、ベトナムはどこで登場したか、覚えていますか。東南アジア諸国連合の一部として、ある国の植民地として、あるいはベトナム戦争が起こった地として…。私がこの展覧会を見る前は、ベトナム戦争の悲惨なイメージを持って