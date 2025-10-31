大津高校サッカー部の男子生徒がいじめを受けていた問題で、調査委員会の報告書が公表されました。報告書では男子生徒に裸で土下座をさせたのをいじめと認定した上で、学校に「いじり」と呼ばれる行為が「いじめ」につながったなどと指摘しました。この問題は2022年、全国高校サッカー選手権大会の宿泊先で、大津高校サッカー部の当時1年生だった元男子生徒が全裸で土下座を強要されるいじめを受けたものです。