闇バイトに失敗した男を、「逃げたら親も含めて殺しに行くぞ」「カンボジア案件に連れて行くぞ」などと脅したか。１９歳から２５歳の男５人が逮捕されました。いわゆる“トクリュウ”の構成員とみられます。恐喝未遂の疑いなどで逮捕されたのは坂上龍聖容疑者（２０）ら男５人（１９〜２５）です。警察によりますと、坂上容疑者らは今年６月、車の事故を起こしその修理代について１９歳の男に因縁をつけ、「払えないならカン