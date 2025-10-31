ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）らが出場する、12月27日にサウジアラビアで開催される「THERINGV:NIGHTOFTHESAMURAI」をNTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（レミノ）」で国内独占生配信されると31日、発表された。「Leminoペイ・パー・ビュー配信（PPV）」（税込み4950円）で視聴可能。サウジアラビアの首都リヤドのムハマド・アブド・アリーナで行われる同興