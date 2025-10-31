女優の清野菜名（31）が31日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィーンの仮装を披露した。「おつかれーらいす」と書き出し、「先日31歳になりました。清野です」と14日に31歳の誕生日を迎えたことを報告した。「今年は中トトロでハッピーハロウィーン」とし、スタジオジブリのアニメ映画「となりのトトロ」の中トトロの着ぐるみ姿を披露した。フォロワーからは「可愛すぎます」「トトロかわいい」「中トトロってのが、ま