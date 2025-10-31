5年前の熊本豪雨で流失したのが球磨川に架かる2つの橋梁は、JR九州が来年度から架け替え工事に着手する方針であることが分かりました。 JR肥薩線の八代駅から人吉駅の区間にかかる「球磨川第一橋梁」と「第二球磨川橋梁」は、2020年7月の熊本豪雨で大部分が流失しました。JR九州によりますと、橋梁付近の地盤を調べるため、今年6月からボーリング調査を進めていて、11月からは球磨川内での調査を開始。 早ければ来年、