サイバー攻撃を受け、システム障害が発生している通販大手のアスクルは、顧客の氏名など個人情報の流出を確認したと発表しました。発表によりますと、流出が確認されたのは通販を利用している顧客の氏名やメールアドレス、電話番号などです。クレジットカード情報は含まれていません。また、現時点で情報悪用による被害は確認されていないということです。一方で、サイバー攻撃について、ハッカー集団が犯行声明を出したことを把握