学歴詐称疑惑が指摘される静岡県伊東市の田久保市長の失職が31日、決まりました。田久保市長は、涙ながらに職員や周囲への感謝を述べました。■“田久保劇場”の幕引き自身の学歴詐称疑惑からおよそ5か月。議長「市長に対する不信任決議は可決されました」世間を騒がせた“田久保劇場”の幕引きです。静岡・伊東市田久保真紀市長「ある意味あっという間のような、長かったような、どちらともいえないところですが、慣れない仕事