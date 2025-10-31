お笑い芸人のとにかく明るい安村さんが自身のインスタグラムに、「MC TONY」としてライブに出演し、観客を熱狂させている模様を投稿しました。【写真を見る】【とにかく明るい安村】「PANTS（パンツ）！」絶叫＆ダンス代々木を揺らす「MC TONY」に観衆熱狂安村さんは「代々木第二体育館で行われたチョコレートプラネット芸歴20周年LIVEでのMC TONY の模様をYouTubeにアップしました！」と告知し、その触りをインスタグラムに投稿