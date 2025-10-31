ハロウィーン当日を迎え、東京・渋谷のスクランブル交差点を仮装して歩く人たち＝31日夜ハロウィーン当日の31日、東京都内の繁華街では迷惑行為を防ぐため警察官らが警戒に当たった。路上飲酒対策で周辺店舗に酒類の販売自粛の要請も。雨が降り、仮装客はまばらだった。渋谷区はJR渋谷駅前周辺に「禁止だよ！迷惑ハロウィーン」と書かれた横断幕を掲げ、マナー順守を呼びかけた。人気キャラクター「ちいかわ」のコスプレで訪れ