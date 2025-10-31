クマによる被害が深刻化するなか、連日各地で対応に追われています。食べ物を求め、人の生活圏までやってくるクマ。環境省も「クマが好きで寄ってくる物」を紹介し、注意喚起しています。【写真を見る】クマ立てこもり 2階から見張る警察官「見えるところにいる…」クマ対策 カギは「ニオイ」か日比麻音子キャスター:連日のようにクマが市街地や住宅地に出没し、今年のクマ被害は過去最悪を更新しています。秋田では3頭のクマ