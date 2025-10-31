３１日までの東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３２４円３５銭（０・７８％）高の４万１７２９円９９銭だった。今週の株価は、高市政権の経済政策に対する期待感や米中の貿易摩擦の懸念が後退したことを追い風に、ほぼ全面高の展開で始まった。その反動から、２８日には利益を確定させる売りが広がったものの、その後は決算内容が好感された人工知能（ＡＩ）や半導体