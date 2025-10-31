映画「二代目はクリスチャン」やドラマ「影の軍団」シリーズに出演した日本初の本格派アクション女優・志穂美悦子が３０日、インスタグラムを更新。２９日に７０歳の誕生日を迎えたことを報告し、抱負をつづった。志穂美は現在、花創作家（フラワーアーティスト）、シャンソン歌手「鬼無里まり」として活動中。１９８７年に長渕剛と結婚し、長女で女優の文音（３７）ら３人の子供がいる。「みなさま、本当にありがとうございま