今季限りで退任する湘南の山口監督（資料写真）Ｊ２降格が決まった湘南は３１日、山口智監督（４７）が今季限りで退任すると発表した。山口監督のコメントはシーズン終了後とし、後任は未定。選手時代は代表経験もある高知県出身の山口監督はＧ大阪のコーチなどを経て、２０２１年に湘南のコーチに就任。同年９月に浮島敏前監督の退任を受け監督に昇格した。多くの若手有力選手を育成し、毎年のように残留争いを強いられながら