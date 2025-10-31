鹿児島市で31日未明、2人乗りのオートバイが電柱に衝突し、乗っていた男子高校生が死亡しました。県内では交通死亡事故が相次いていて、4年ぶりに多発警報が発表されました。 警察と消防によりますと、きょう31日午前1時半ごろ、鹿児島市鴨池1丁目の市道で、男子高校生と18歳の男性会社員が乗ったオートバイが、歩道に乗り上げ、電柱に衝突しました。 この事故で、鹿児島市中山2丁目の高校生、岸田和也さん（17）が