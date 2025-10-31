天文館できょう31日から県内の焼酎を集めたイベントが開かれています。人材交流で今月から鹿児島で勤務しているTBSの北原記者に伝えてもらいます。北原さん！ （北原記者） こちらセンテラス天文館からお伝えしてます。県内最大級の焼酎のイベント焼酎ストリート2025が開催されおり、多くの蔵元が一堂に会しており、金曜のよるということもあってか、大勢の人でにぎわっています。 焼酎ビギナーの方にもオススメ