あす11月1日からの3連休、県内各地で楽しいイベントが行われます。週末のお天気を見てみますと、曇りのマークもありますが晴れのマークが並び、まさに行楽日和が続きます。まちのみなさんは行楽の秋、どのように過ごすのか聞いてきました。 「霧島でマルシェがあるので行こうと思う」 「娘の誕生日が2日なので動物園に連れていく」 （三重から帰省）「久しぶりに帰ってきたので桜島などをまわろうと思う。（鹿児島