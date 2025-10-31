高校ラグビーの全国大会、聖地・花園をかけた鹿児島県予選。きょう31日でベスト4が出そろいました。 3年ぶりの花園を目指す加治木工業と、18年ぶりの優勝を目指す鹿児島玉龍の対戦。 試合は序盤から加治木工業がチャンスを作り、7分。ゴールライン近くのスクラムから。押し込んで先制します。 勢いに乗った加治木工業がリードを広げるなか、後半、玉龍はラインアウトから。終了間際の29分にも意地のトライを