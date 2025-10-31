スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。10月26日（日）の放送では、「殺伐とした世の中のニュースに気持ちが暗くなる」というリスナーの悩みに、江原がアドバイスを送りました。江原啓之＜リスナーからの相談＞最近、自然破壊や戦争など、殺伐とした世の中のニュースや出来事を目にする事が多く、その度に