MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。10月27日（月）の放送では、中国の北京、広州、上海公演を振り返りました。（左から）パーソナリティのKANON、RIN――北京、広州、上海公演大成功!RIN：生徒の皆さん、こんばんは！ SCHOOL OF