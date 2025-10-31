バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が３１日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。独自のＬＩＮＥの“ルール”を明かす一幕があった。この日の番組で、６０〜７０代のＬＩＮＥの利用率が８１％に達したことが紹介されると、夫とのＬＩＮＥのやりとりについて「（夫は）すぐ忘れちゃうから、何を言っても」と不満を漏らした高嶋。「忘れっぽいんだったら、ＬＩＮＥを見て、すぐに返信す