高岡市にアスリートが通うネイルサロンがあります。専門の技術で選手たちの活躍を支えています。女性ネイリストが取り組む、選手の“爪ケア”とは？長岡慧記者が取材しました。高岡市の複合商業施設「山町ヴァレー」の一角にあるネイルサロン「C＋」です。店内には、カラフルなネイルの見本が並び、連日、おしゃれなネイルを楽しむ客が訪れています。この店のオーナーでネイリストの森川知波さん。ネイル