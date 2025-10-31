県内ではきょうも、クマの出没が相次いでいます。富山市南部の地域ではクマを目撃したことを受けて、自宅のカキの木を急遽伐採する人の姿がありました。農家 斉藤大悟さん「どこかこの辺から（見て）、そこにいて目が光っとるなと思って、ここから行くのをやめました」富山市東黒牧ではきょう未明、農家の斉藤大悟さんが農作業のため、畑に出たところ近くのカキの木にクマ1頭がいるのを目撃しました。斉藤大悟さん「やばいなと思い