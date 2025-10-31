北陸農政局はきょう、来月の野菜の卸売価格の見通しを公表しました。本格的な鍋シーズンを迎えますが、ダイコンなど「鍋」に欠かせない野菜の価格は、全体として平年を上回る見通しです。寒くなってきたこの時期、食べたくなるのが鍋ですが、鍋料理などに使う野菜の価格が上がっています。こちらのスーパーでは、気候の影響や燃料費の高騰で、平年と比べて値上がりしている野菜が多いといいます。夏の暑さや最近