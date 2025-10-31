スルガ銀行のロゴ不正融資問題で多額の損失を招いたとして、スルガ銀行（静岡県沼津市）が岡野光喜元会長ら旧経営陣に約35億円の損害賠償を求めた訴訟で、静岡地裁（日野直子裁判長）は31日、計約13億円の支払いを命じる判決を言い渡した。スルガ銀は2011年12月ごろからシェアハウス向けの融資を開始したが、審査書類の偽装などが横行。18年に不正が発覚した。判決によると、元会長は遅くとも17年7月末までに、合理的根拠が