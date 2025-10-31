クマによる人身被害が相次いでいることを受け、警察庁は３１日、秋田県と岩手県に１１月４〜５日、担当幹部らを派遣すると発表した。同庁では緊急時に警察官がライフル銃でクマを駆除することを想定しており、自治体による駆除の実情や要望を把握したい考えだ。同庁の楠芳伸長官は３１日、都内で開かれた全国警察本部長会議で「地域住民の安全確保を最優先として対応する必要がある」と述べた。クマの駆除を巡っては、市町村