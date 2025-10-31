デジタル技術を活用した情報教育の発展を目指し、岡山市北区で学校関係者を対象にした研修セミナーが開かれました。 【写真を見る】学校関係者が生成AIやデジタル教材を活用した最先端の教育方法などを学ぶデジタル技術を活用した情報教育の発展へ【岡山】 セミナーには、文部科学省の担当者や大学教授などが登壇しました。社会の急速なデジタル化に教育現場が対応し、子どもたちに質の高い探求をしてもらおうと、