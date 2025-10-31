Adoが、本日10月31日に配信リリースした新曲「MAGIC」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】Ado、カジノを舞台にしたファンタジーな映像による「MAGIC」MV） 本楽曲は、ディズニープラスで独占配信中のアニメ『キャッツ♥アイ』のオープニングテーマだ。初タッグとなるボカロPのツミキによる書き下ろしで、キャッチーでありながらもトリッキーなリリックやメロディをAdoの