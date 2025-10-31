日本最大級のクリスマスマーケットが、2025年も福岡からスタートする。累計1200万人が訪れた「クリスマスアドベント」は、2025年11月1日(土)から福岡各地で開催され、11月19日(水)には東京・上野恩賜公園にも初進出。光・音・芸術が融合する体験型イベントとして、国内外から注目を集めている。【写真】クリスマスアドベントは、光・音・芸術が融合する「五感で味わうクリスマス」2025年11月1日(土)から福岡で開催されるクリスマス