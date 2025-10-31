岡山県立美術館で開かれている、平子雄一展ORIGINの来場者が1万人を突破しました。 【写真を見る】「平子雄一展 ORIGIN」1万人目の来場者は熊本から「これを見たくて来たすごいタイミング」 1万人目の来場者となったのは、熊本から2泊3日で岡山を旅行中の嶋田さんです。岡山県立美術館の守安館長から平子さんのサイン入り図録とオリジナルグッズが贈られました。 （一万人目の来場者の嶋田悦子さん）「突然でびっくりしました