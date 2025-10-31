【放送日時】10月31日(金)よる7時00分から7時56分 【番組概要】ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！ ＜出演者＞ 【ＭＣ】二宮和也【ファミリー】菊池風磨（timelesz）／ 吉村崇・朝日奈央・3時のヒロイン【ゲスト】風間俊介・与田祐希・松丸亮吾 【番組内容】ゲストは風間俊介＆与田祐希、そして助っ人に松丸亮吾が参戦！舞台