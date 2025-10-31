「辞めるのだけは、やめておけ」。上司や先輩から、そう忠告されたことはありませんか？ そして、こんな問いが頭をよぎることは？ 「自分の『本当の価値』は、誰が決めるのだろう？」もしあなたが今、「このままでいいのか？」とキャリアの停滞を感じながら、漠然とした不安から一歩踏み出せずにいるなら。 会社や世間の評価に振り回されるだけの働き方に終止符を打ち、あなたの経験を未来に活かす「転身」という選択肢を、真剣に